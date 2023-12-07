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طريقة عمل بلاك بيري دارك شوكليت كيك

نيفين عباسaccess_time25 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       7 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الشوكولاتة الداكنة من أفضل انواع الشوكولاتة التي تمد الجسم بالحديد كما انها غنية بمضادات الأكسدة

المقادير اللازمة

56 جرام من رقائق الشوكولاتة الداكنة
نصف كوب كاكاو
نصف كوب حليب
¼ كوب كريمة حامضة
2 كوب دقيق الكيك
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1 ملعقة صغيرة ملح
1 كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة
½ كوب سكر
4 بيضات كبيرة
2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
بلاك بيري او توت اسود
سكر بودرة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت
ادهن قالب كيك بزبدة وورق البرشمان وضعيه جانبا
في حمام مائي ضعي الكاكاو ورقائق الشوكولاتة والحليب والقشدة الحامضة في وعاء مقاوم للحرارة
حركيه حتى تذوب الشوكولاتة
ارفعي الخليط عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد
أثناء تبريد الشوكولاتة، أنخلي الدقيق، والبيكنج باودر، والصودا في وعاء متوسط ​​الحجم
أضيفي الملح واخفقي حتى تمتزج المكونات
في وعاء منفصل ضعي الزبدة والسكر
يضاف السكر إلى الزبدة ويخفق حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا
أضيفي البيض إلى الخليط واحدة تلو الأخرى مع كشط جوانب الوعاء
أضيفي الفانيليا واخلطي
يسكب خليط الشوكولاتة في خليط البيض ويخلط حتى يصبح متجانسًا
أضيفي نصف خليط الدقيق واخلطي حتى لا تبقى أي خطوط
كرر مع خليط الدقيق المتبقي
املأي القالب المجهز بخليط الكيك
اخبزيها لمدة 50 دقيقة
أخرجي الكيكات من الفرن وأزيليها من القالب
ضعي الكيك على رف التبريد واتركيه جانباً ليبرد لمدة ساعتين
يقدم مع التوت الأسود والسكر البودرة علي الوجه

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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