طريقة عمل بلاك بيري دارك شوكليت كيك

الشوكولاتة الداكنة من أفضل انواع الشوكولاتة التي تمد الجسم بالحديد كما انها غنية بمضادات الأكسدة

المقادير اللازمة

56 جرام من رقائق الشوكولاتة الداكنة

نصف كوب كاكاو

نصف كوب حليب

¼ كوب كريمة حامضة

2 كوب دقيق الكيك

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر

4 بيضات كبيرة

2 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

بلاك بيري او توت اسود

سكر بودرة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ادهن قالب كيك بزبدة وورق البرشمان وضعيه جانبا

في حمام مائي ضعي الكاكاو ورقائق الشوكولاتة والحليب والقشدة الحامضة في وعاء مقاوم للحرارة

حركيه حتى تذوب الشوكولاتة

ارفعي الخليط عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد

أثناء تبريد الشوكولاتة، أنخلي الدقيق، والبيكنج باودر، والصودا في وعاء متوسط ​​الحجم

أضيفي الملح واخفقي حتى تمتزج المكونات

في وعاء منفصل ضعي الزبدة والسكر

يضاف السكر إلى الزبدة ويخفق حتى يصبح خفيفًا ورقيقًا

أضيفي البيض إلى الخليط واحدة تلو الأخرى مع كشط جوانب الوعاء

أضيفي الفانيليا واخلطي

يسكب خليط الشوكولاتة في خليط البيض ويخلط حتى يصبح متجانسًا

أضيفي نصف خليط الدقيق واخلطي حتى لا تبقى أي خطوط

كرر مع خليط الدقيق المتبقي

املأي القالب المجهز بخليط الكيك

اخبزيها لمدة 50 دقيقة

أخرجي الكيكات من الفرن وأزيليها من القالب

ضعي الكيك على رف التبريد واتركيه جانباً ليبرد لمدة ساعتين

يقدم مع التوت الأسود والسكر البودرة علي الوجه