موجز اقتصادي

اجتماع «الكومسيك»

شاركت مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في مدينة اسطنبول التركية ، وجرى مناقشة الموضوعات الاقتصادية للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتناول خطة منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025م والتجارة البينية في المنظمة.

فرصة استثمارية

أعلنت أمانة منطقة جازان، عن طرح فرصة استثمارية جديدة تتمثل في إنشاء برج للمال والأعمال بالواجهة البحرية لمدينة جيزان ، على مساحة 3.806.312 متراً مربعاً. وأفادت أن المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة مالية وإدارية في قلب المنطقة الجديدة بالكورنيش الشمالي ليكون مقراً إقليمياً لكبرى الشركات المحلية والعالمية.

عقود تنفيذ

أبرمت الهيئة الملكية بينبع أمس عقود تنفيذ مع 3 شركات وطنية؛ لإنجاز أعمال تشغيل وصيانة عدة مشروعات بمدينة ينبع الصناعية، بقيمة تبلغ نحو 63 مليون ريال.

وتضمنت العقود، توفير الخدمات الفنية والمهنية والمعدات والتموين والعمالة الفنية والمهنية والإشراف اللازم للقيام بأعمال التشغيل لخدمات صيانة سيارات ومعدات الهيئة.