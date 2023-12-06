الإقتصاد

مطار الملك خالد يحصد جائزة التسهيلات

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       6 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

سلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، جائزة تسهيلات النقل الجوي لعام 2023 لمطار الملك خالد الدولي بوصفه أفضل مطار التزامًا بالبرنامج الوطني للتسهيلات، بحضور الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

وأوضح رئيس الهيئة أن جائزة التسهيلات التي تقدم لأول مرة، تعد تأكيداً لما تلقاه القطاعات في المملكة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة, مبيناً أن الجائزة إسهام من الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بث روح التنافسية بين المطارات بما يتماشى مع طبيعة العمل المؤسسي، وخلق أجواء مفعمة بالعمل الجاد المميز للوصول بالمطارات لأرقى الخدمات والتسهيلات ، منوها بالجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، وما تشهده مطارات المملكة من تطور.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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