مطار الملك خالد يحصد جائزة التسهيلات

البلاد – الرياض

سلم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج أمس، جائزة تسهيلات النقل الجوي لعام 2023 لمطار الملك خالد الدولي بوصفه أفضل مطار التزامًا بالبرنامج الوطني للتسهيلات، بحضور الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة.

وأوضح رئيس الهيئة أن جائزة التسهيلات التي تقدم لأول مرة، تعد تأكيداً لما تلقاه القطاعات في المملكة من اهتمام ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة, مبيناً أن الجائزة إسهام من الهيئة العامة للطيران المدني لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بث روح التنافسية بين المطارات بما يتماشى مع طبيعة العمل المؤسسي، وخلق أجواء مفعمة بالعمل الجاد المميز للوصول بالمطارات لأرقى الخدمات والتسهيلات ، منوها بالجهود المبذولة من جميع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، وما تشهده مطارات المملكة من تطور.