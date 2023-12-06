الرياضة

في دوري ” يلو”.. العروية يتعثر أمام الخلود.. والعربي يقسو على الفيصلي

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       6 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد الحامد- حائل
استطاع فريق الخلود عرقلة انطلاقة العروبة بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الحزم بالرس، في ختام الجولة 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل للخلود أحمد ياسين، وأرثر ريزيندي، ومحمد صوعان ، فيما أحرز هدف العروبة منير العلوشي.
بهذا الفوز، رفع الخلود رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السادس، ورغم الخسارة بقي العروبة متصدرًا بـ 27 نقطة.

وفي لقاء ثان، واصل فريق الباطن انتصاراته بعد فوزه على الترجي بهدف نظيف سجله محمد السهلي.
وشهدت المباراة ركلة جزاء ضائعة من لاعب الباطن اليمان.

بهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 18 نقطة بالمركز التاسع. وبقي الترجي عند 10 نقاط بالمركز الخامس عشر.

واستعاد فريق العربي نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف نظيفة.
سجل ثلاثية العربي فيوكس أبلاي ” هدفين” الأول من ركلة جزاء، وجبسون سوزا؛ ليرفع العربي رصيده إلى 17 نقطة بالمركز العاشر، وتوقف الفيصلي عند 20 نقطة بالمركز السادس.

   

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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