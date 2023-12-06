الرياضة غدًا.. انطلاق النسخة الثالثة من قفز السعودية بمشاركة 150 فارسًا وفارسة يمثلون 20 دولة

الرياض – هاني البشر تنطلق غدًا “الخميس” في مقر “قفز السعودية” في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول في النسخة الثالثة من بطولة “قفز السعودية” لقفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات المملوكة للاتحاد السعودي للفروسية. ويشارك في “قفز السعودية” 150 فارسًا وفارسة؛ من بينهم 86 فارسًا وفارسة سعوديين، و46 فارسًا وفارسة من 19 دولة؛ أبرزهم: الفارس الإيطالي إيمانويل جاوديانو، والألمانيان ديفيد ويل، وكريستيان أهلمان. وتشهد البطولة إقامة 12 شوطًا لفئة النجمة الواحدة، والأربع نجوم من بينها شوط مؤهل لبطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024، التي ستقام في شهر أبريل من العام المقبل في الرياض لأول مرة في الشرق الأوسط. وتقام في اليوم الأول أربعة أشواط، تبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 115، و125 سم، وشوطين لفئة الأربع نجوم بارتفاعات الحواجز 140، و150 سم. من جهته، تستقبل القرية الترفيهية زوار فعاليات البطولة، حيث تضم العديد من المطاعم والمتاجر المتنوعة المشاركة في الفعاليات.