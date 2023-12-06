الرياضة

الفتح يُجدد عقد اللاعب سالم النجدي حتى 2028

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       6 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- البلاد
جددت إدارة نادي الفتح عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم سالم النجدي حتى عام 2028م.

ويُعد “النجدي” أحد المواهب المتميزة بالنادي؛ حيث يلعب بمركز الدفاع وتحديدًا الظهير الأيسر، وجاء تجديد العقد

مع اللاعب عقب التقييم المتميز الذي حصده بتوصية من المدير الفني للفريق السيد “سلافن بيليتش”.

وتدرّج اللاعب بنادي الفتح منذ أن كان بأكاديمية النادي، ثم فريق الناشئين ثم الشباب، كما شارك مع المنتخب

السعودي للناشئين والشباب في العديد من البطولات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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