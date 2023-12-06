الفتح يُجدد عقد اللاعب سالم النجدي حتى 2028

الرياضةالفتح يُجدد عقد اللاعب سالم النجدي حتى 2028 صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ 6 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام- البلاد جددت إدارة نادي الفتح عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم سالم النجدي حتى عام 2028م. ويُعد “النجدي” أحد المواهب المتميزة بالنادي؛ حيث يلعب بمركز الدفاع وتحديدًا الظهير الأيسر، وجاء تجديد العقد مع اللاعب عقب التقييم المتميز الذي حصده بتوصية من المدير الفني للفريق السيد “سلافن بيليتش”. وتدرّج اللاعب بنادي الفتح منذ أن كان بأكاديمية النادي، ثم فريق الناشئين ثم الشباب، كما شارك مع المنتخب السعودي للناشئين والشباب في العديد من البطولات.