الخريف: قطاع التعدين يدعم التصنيع الأخضر

دبي – واس

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن قطاع التعدين يؤدّي دوراً مهماً في دعم تطوير سلاسل القيمة المرنة والآمنة اللازمة لدعم تحول الطاقة في التصنيع الأخضر، ومصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، وغيرها من الصناعات، وذلك في إطار تزايد الطلب العالمي على المعادن والفلزات اللازمة لتقنيات الطاقة النظيفة، وسعيها إلى زيادة المعروض من هذه الموارد الحيوية بطريقة مستدامة وعادلة.

وأوضح في كلمته بالنسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، تحت شعار “من الطموح إلى العمل”، أن المملكة تهدف إلى زيادة تنوع وأمن سلاسل قيمة المعادن المهمة من عدة طرق رئيسية هي، الاستغلال الأمثل للبيانات وطرق استخراجها، التي تتضمن إطلاق عمليات مسح إقليمية واسعة النطاق، وتسريع إصدار الرخص، وخفض تكلفة الطاقة، وزيادة حجم الاستثمارات، والموقع الاستراتيجي.

ولفت إلى أن المملكة تُدرك من خلال تاريخها الطويل في تصدير النفط، المسؤولية، التي تأتي من كونها مصدرًا للموارد الطبيعية الحيوية للعالم، كما تُدرك الوقت والجهد اللازمين لتحويل أي مشروع إلى اللون الأخضر بالكامل، وأن يمر بفترة انتقالية ليصبح أخضر بالكامل.