اطلع على ابتكارات الرواد السعوديين.. السواحة يلتقى شركات التقنية بوادي السليكون

البلاد – الرياض

اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في وادي السيلكون، بالرئيس التنفيذي لشركة HPE نيري أنطونيو، لمناقشة توسيع الشراكة الإستراتيجية في مجالات التقنيات الحديثة والحوسبة السحابية، وتوطين الخوادم لتعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وتطرق المهندس السواحه خلال الاجتماع إلى الممكنات التي تحظى بها المملكة المتمثلة في وجود بنية تحتية رقمية داعمة، وسوق يعد الأكبر في المنطقة.

وضمن زيارة الوفد إلى وادي السيلكون التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في لقائين منفصلين، الرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow بيل ماكديرموت, وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة cohere مارتن كون، حيث ناقش الاجتماعين فرص الشراكة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وتأتي تلك اللقاءات ترسيخاً لمكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للتقنية والابتكار للوصول إلى اقتصاد رقمي مزدهر ضمن “رؤية المملكة 2030 “.



رواد الأعمال

كما التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، في وادي السيليكون، عدداً من رواد الأعمال السعوديين المشاركين في مسرعة “Tech Frontiers” التي يقدمها مركز ريادة الأعمال الرقمية التابع للوزارة. واطلع خلال اللقاء على نماذج الأعمال المبتكرة المقدمة من رواد الأعمال السعوديين ورحلتهم التدريبية والإرشادية خلال تواجدهم في وادي السيليكون. ويشمل برنامج “Multiverse” في نسخته الثانية 10 شركات وطنية ناشئة، ويقدم حزمة من البرامج لمساعدتهم على توسيع أعمالهم وبناء الشراكات والوصول إلى المجتمعات الريادية والاستثمارية في وادي السليكون، الذي من خلاله يسهم في تحفيز ريادة الأعمال الرقمية في المملكة.