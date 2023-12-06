ارتفاع الطلبيات يدعم النمو غير النفطي

البلاد – الرياض

واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية نموه السريع ، مدفوعاً بنمو الطلبات الجديدة بأعلى مستوى خلال 5 أشهر، وفق مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ”بنك الرياض”.

وفيما يواصل المؤشر إظهار توسع في الأنشطة غير المنتجة للنفط ، تتوقع الشركات زيادة مستمرة في الإنتاج مدعومة بالتدفق القوي للمشاريع الجديدة، بحسب نايف الغيث خبير اقتصادي أول في بنك الرياض.

ورغم أثر ارتفاع أسعار المواد الخام في زيادة متجددة بأسعار مبيعات الشركات، لكن معدلات الطلب ظلت قوية مع استحواذ الشركات على عملاء جدد وزيادة الإنفاق الاستثماري.

وقال الغيث إن المصنعين يشعرون بتفاؤل كبير بشأن نشاط الأعمال خلال الأشهر 12 المقبلة، حيث يتوقعون مناخاً تجارياً مناسباً.

ومؤخرا رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي للعام القادم 2024م إلى 4.6 % على أن يسجل النمو 4 % في عام 2025م.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعه لنمو الاقتصاد السعودي في 2024م إلى نمو نسبته 4 % بالمقارنة مع 1.2 % في التقدير السابق.