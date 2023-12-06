أسعار النفط تسجل ارتفاعا

عواصم – وكالات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا ،الثلاثاء، بعد تلقي الأسواق دعما من تصريحات سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ، لوكالة بلومبرغ نيوز ، بشأن إمكانية استمرار تخفيضات (أوبك+) لما بعد مارس من العام القادم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا إلى 78.66 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63 سنتا إلى 73.67 دولار للبرميل. ومؤخرا اتفقت مجموعة (أوبك+) التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها في مقدمتهم روسيا، على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا وذلك للربع الأول من عام 2024، بقيادة المملكة التي قررت تمديد خفضها الطوعي الحالي.

وكان مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة، قد صرح أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

في السياق، أعلن عدد من دول مجموعة “أوبك بلس” أنها ستعزز خفضها الطوعي لإمدادات النفط حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

كما أشار بيان لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أنه بعد الربع الأول، ستعود أحجام إنتاج النفط التي خفضتها دول “أوبك+” تدريجياً إلى السوق العالمية اعتمادًا على وضع السوق. وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، يوم الاثنين، خلال حلقة نقاشية بقمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي، إن القول بأن النفط يجب أن يبقى تحت الأرض لن يؤدي إلى تحول في مجال الطاقة بل إلى الفوضى في هذا المجال.