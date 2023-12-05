265 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال نوفمبر

الرياض : البلاد

نفّذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر نوفمبر الماضي، نتج عنها 260,454 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 258,191 عملية فحص لمركبات النقل، و555 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأوضحت الهيئة، أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 1,708 زيارات، كما نفذت الفرق الرقابية 5,369 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى زيارتين لمحطات النقل السككي حول المملكة.

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 34,545 مخالفةً محررةً، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 5,211 مخالفةً، بينما سجلت الفرق الرقابية 89 مخالفة في أنشطة النقل البحري.

وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 89% و100% لأنشطة النقل السككي، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.

وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة “منشآت”، والأجرة العامة، بالإضافة إلى أجرة المطار (أفراد).

يُذكر أن منطقة الرياض كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت 11,768 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 9,549 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ 6,745 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ 2,228 مخالفةً.