وزير “الحج” يبدأ زيارة رسمية إلى الهند

جدة : البلاد

يبدأ معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية الهند، في إطار جولات التواصل الدُولي لمعالي وزير الحج والعمرة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على جهود خدمة ضيوف الرحمن، والنقلة النوعية في الإجراءات والخدمات، والخطط المستقبلية لاستضافة الحجاج والمعتمرين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعقد معاليه عددًا من اللقاءات مع قيادات الجمهورية، بجانب كبار رجال الأعمال والمستثمرين في خدمات الحج والعمرة، لبحث التنسيق والتعاون في تيسير وصول ضيوف الرحمن من الهند إلى الحرمين الشريفين، إضافة إلى معرض منصة “نسك” التعريفي، ومركز “تأشير” لتقديم خدمات التأشيرة للمعتمرين الهنود بإجراءات ميسّرة وسريعة.

ويرافق الوزير وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلين للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، حيث تهدف الزيارة إلى التعريف بتسهيلات قدوم ضيوف الرحمن من الهند، والمزايا التي توفرها تأشيرة العمرة الإلكترونية، ومنصة “نسك”.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارات الدولية تأتي ضمن الجهود المتواصلة لوزارة الحج والعمرة وشركائها في منظومة الحج والعمرة، لمد جسور التواصل والتعاون مع دول العالم، والتعريف بالخدمات الاستثنائية التي تقدمها حكومة المملكة للمعتمرين والزوار الذين يفدون إليها، وزيارة الحرمين الشريفين، أو زيارة المواقع التاريخية والإسلامية، وكافة مناطق المملكة التي ترحب بضيوفها من مختلف بقاع العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة لتسهيل وتجويد الإجراءات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والاستفادة من البرامج المتاحة وإثراء تجربتهم، انطلاقًا من سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم، لخلق أفضل تجربة لضيوف الرحمن وإحداث نقلة نوعية ومتفردة في تجربة العمرة والزيارة.