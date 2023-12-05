الرياضة نيابة عن أمير الشرقية.. ابن جلوي يتوج الفائزين برموز كأس وزارة الرياضة للهجن

الرياض – هاني البشر

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تّوج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الفائزين برموز النسخة الثالثة من منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن لفئة “حيل وزمول”، وذلك في اليوم الختامي من البطولة على أرض ميدان السيح للهجن. وانطلقت منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن، الجمعة الماضية في محافظة الأحساء، حيث أقيم على أرض ميدانها 118 شوطاً بمشاركة 3802 مطية يمثلون 8 دول، وبمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023. ونجحت المطية “كفو” لمالكه مشعل ناصر المكيرش في تحقيق الرمز الأول، المطية “المختبر” لهجن زعبيل من الإمارات في تحقيق الرمز الثاني، المطية “معزه” لمالكها القطري محمد بخيت حميدي المقارح تحقيق الرمز الثالث، والمطية ” الشاهينيه” لهجن الرئاسة من الإمارات إضافة لتحقيقها التوقيت الأفضل بلغ 12:33.978 دقيقة. وتصدر ملاك الهجن السعوديون قائمة الفوز بأشواط كأس وزارة الرياضة لـ 66 شوطاً، وجاء ثانياً الملاك الإماراتيون بـ 24 شوطاً، والملاك القطريون 10 أشواط، والملاك البحرينيون 8 أشواط، والملاك العمانيون 5 أشواط، والملاك الكويتيون 4 أشواط، ومالك من الولايات المتحدة الأمريكية بشوط واحد. وتضمن برنامج كأس وزارة الرياضة في اليوم الأخير إقامة 12 شوطاً مخصصة لفئة الـ “حيل وزمول” بكار عام، وبكار مفتوح، حيث قطعت الهجن المشاركة 96 كيلو مترًا بواقع 8 كيلو مترات عن كل شوط.