ميسي يحصد جائزة رياضيّ عام 2023 من ” تايم”

فاز لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عامًا) بجائزة أفضل رياضي في العالم عن عام 2023 من مجلة تايم (TIME) الأمريكية، حسب بيان رسمي الثلاثاء.

ونشرت المجلة الرائدة بيانًا قالت خلاله: إن ميسي حصد جائزة رياضيّ عام 2023، ووصفته باللاعب الأفضل في العالم، والذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم قطر 2022.

في قطر، سجّل ميسي 7 أهداف، وقدّم 3 تمريرات حاسمة؛ ليقود منتخب (ألبي سيلستي) إلى لقب كأس العالم لأول مرّة من 4 عقود، بالتحديد منذ نسخة المكسيك 1986.

ينشط ميسي حاليًا مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بعقد يمتد إلى ديسمبر 2025، وقاده بدوره لإحراز أول لقب في تاريخه على الإطلاق، عندما فاز معه بكأس الدوريات 2023.

وحصد ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم من مجلة فرانس فوتبول (France Football) الفرنسية شهر أكتوبر الماضي، ليعزز رقمه القياسي بـ8 كرات ذهبية.

Lionel Messi is TIME's 2023 Athlete of the Year https://t.co/qPR75Hgt6f pic.twitter.com/EXqxl08lZN

— TIME (@TIME) December 5, 2023