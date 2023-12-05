مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

البلاد – الرياض

استمرارًا لجهود المملكة الإنسانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قسائم شرائية؛ تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية، بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في جمهورية لبنان، استفاد منها 31 ألفًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023م، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء.

وفي الصومال، وقع المركز اتفاقية تعاون مشتركة مع المجلس النرويجي للاجئين؛ لتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من الجفاف والأزمات الإنسانية في جمهورية الصومال الفيدرالية.

مثل الجانبين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير القُطري للمجلس النرويجي للاجئين في الصومال محمد عبدي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر 20 بئرًا ارتوازيًا مع إنشاء مضخات كهربائية وتركيب منظومة طاقة شمسية لكل بئر، وإنشاء خزان مرتفع لكل بئر مع جميع ملحقاتها ، وإعادة تأهيل 6 محطات مياه من خلال تزويدها بمنظومات طاقة شمسية، وتركيب مضخات كهربائية وتشغيلها، يستفيد منها 130.000 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و588 ألف دولار.