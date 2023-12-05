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طريقة عمل شرائح بيف اللحم بالتتبيلة الآسيوية

نيفين عباسaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       5 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة آسيوية لشرائح بيف اللحم مع تتبيلة غنية بالنكهات الآسيوية

المقادير اللازمة

كيلو من شرائح اللحم البيف
ملعقة صغير معجون سابى
2 كوب مرقة لحم
فلفل أحمر وأخضر حار مقطع
بصل أخضر مقطع
ربع كوب صويا صوص
ربع كوب صوص سمك
ربع كوب خل أرز
قليل من النشا
نصف ملعقة صغيرة زيت سمسم
زيت نباتى
ملح
زنجبيل طازج مع ثوم مفروم بمقدار ملعقة صغيرة

طريقة العمل

تقلب شرائح اللحم فى نشا الذرة
ثم تحمر بالزيت حتى تصبح ذهبية اللون
ترفع من المقلاة
بنفس المقلاة، يضاف خليط الثوم والزنجبيل ويقلب دقائق
يضاف له مرق اللحم وخل الأرز، صوص السمك، البصل الأخضر، الفلفل الحار، الصويا صوص، الملح
يترك الخليط حتى يغلي قليلاً
ثم توضع شرائح بيف اللحم وتقلب
يضاف زيت السمسم للمزيج ويرفع عن النار ويقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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