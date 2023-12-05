طريقة عمل حلي طبقات نصف لتر الحليب بالشوكولاتة

بنصف لتر حليب فقط يمكن تحضير حلي طبقات بنكهة بودينج الفانيليا مع طبقة الشوكولاتة

المقادير اللازمة

بسكويت قمح مطحون

نصف لتر حليب كامل الدسم

عبوة قشطة

3 ملعقة كبيرة نشا الذرة

نصف كوب سكر أبيض

ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام شوكولاتة

100 ملل كريمة

طريقة العمل

في أكواب التقديم نضع طبقة من البسكويت المطحون ناعم

تترك جانباً

في وعاء نضع الحليب والنشا والسكر ويقلب علي البارد

ثم يرفع الخليط علي النار مع إستمرار التحريك حتي نحصل علي قوام بودينج ناعم

يرفع عن النار

ثم يضاف له القشطة والفانيليا ويقلب حتي تمتزج المقادير معاً

يترك الخليط يبرد

ثم يضاف اعلي البسكويت مع ترك ربع الكوب فارغ

يترك ليبرد قليلاً

في تلك الأثناء ترفع الكريمة علي النار حتي تسخن مع مراعاة عدم تركها تغلي

ترفع عن النار وتضاف لها الشوكولاتة بعد ان تفرم بواسطة سكين فرم خشن

تترك الشوكولاتة بالكريمة 2 دقيقة

ثم تقلب جيداً حتي تذوب بالكامل ونحصل علي خليط ناعم

يصب الخليط اعلي البودينج ويترك الحلي بالثلاجة حتي يبرد تماماً ويتماسك

يقدم بارد مع التزيين بحسب الرغبة