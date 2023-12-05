طريقة عمل حلي طبقات نصف لتر الحليب بالشوكولاتة

بنصف لتر حليب فقط يمكن تحضير حلي طبقات بنكهة بودينج الفانيليا مع طبقة الشوكولاتة
المقادير اللازمة
بسكويت قمح مطحون
نصف لتر حليب كامل الدسم
عبوة قشطة
3 ملعقة كبيرة نشا الذرة
نصف كوب سكر أبيض
ملعقة صغيرة فانيليا
200 جرام شوكولاتة
100 ملل كريمة
طريقة العمل
في أكواب التقديم نضع طبقة من البسكويت المطحون ناعم
تترك جانباً
في وعاء نضع الحليب والنشا والسكر ويقلب علي البارد
ثم يرفع الخليط علي النار مع إستمرار التحريك حتي نحصل علي قوام بودينج ناعم
يرفع عن النار
ثم يضاف له القشطة والفانيليا ويقلب حتي تمتزج المقادير معاً
يترك الخليط يبرد
ثم يضاف اعلي البسكويت مع ترك ربع الكوب فارغ
يترك ليبرد قليلاً
في تلك الأثناء ترفع الكريمة علي النار حتي تسخن مع مراعاة عدم تركها تغلي
ترفع عن النار وتضاف لها الشوكولاتة بعد ان تفرم بواسطة سكين فرم خشن
تترك الشوكولاتة بالكريمة 2 دقيقة
ثم تقلب جيداً حتي تذوب بالكامل ونحصل علي خليط ناعم
يصب الخليط اعلي البودينج ويترك الحلي بالثلاجة حتي يبرد تماماً ويتماسك
يقدم بارد مع التزيين بحسب الرغبة