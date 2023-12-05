طريقة عمل حلي أكواب البلاك فورست كيك

بالتأكيد محبيّ تورتة البلاك فورست ستنال تلك الوصفة إعجابهم لأنها تحتوي علي نفس طريقة ومقادير تورتة البلاك فورست

المقادير اللازمة

للكيك

2 كوب دقيق

3/4 كوب كاكاو

كوب سكر

3 ملاعق صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3 بيضات

1 كوب زيت

½ 1 أكواب حليب رائب

1 كوب ماء مغلي

للتزيين والحشو

كرز معلب

كريمة حلويات مخفوقة بسكر بودرة

شوكولاتة مبشورة

طريقة العمل

الكيك

سخني الفرن إلى 165 درجة

في وعاء ، ضعي الدقيق ، الكاكاو ، السكر ، مسحوق صودا الخبز ، البيكينغ باودر والملح

في وعاء آخر ضعي البيض والزيت واخلطي حتى يتجانس

ضعي المكونات الجافة لخليط البيض وقلبي برفق

ضعي الماء المغلي واخلطي مرة أخرى حتى تمتزج المكونات جيداً

يسكب المزيج في صينية كيك مبطنة جيدًا

تخبز لمدة 45 إلى 50 دقيقة تقريبًا أو حتي تمام النضج

بعد الخبز ضعي الكيك ليبرد تمامًا

التجميع

نحضر أكواب التقديم

يفتت الكيك باليد قليلاً

يضاف طبقة من الكيك في الاكواب

ثم طبقة من الكريمة المخفوقة

ثم طبقة من الكرز المعلب

ثم طبقة من الشوكولاتة المبشورة

ثم طبقة من الكيك مرة اخري

وطبقة اخيرة من الكريمة

ثم قليل من فتات الكيك

يضاف لهم قليل من الكرز المعلب والشوكولاتة المبشورة

تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً

ويقدم الحلي بارد