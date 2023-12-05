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طريقة عمل أستيك اللحم مع البصل المكرمل والزبدة

نيفين عباسaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       5 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة أستيك لحم مشوي مع بصل مكرمل ونكهة زبدة

المقادير اللازمة

2 حبة بصل مقطع إلى شرائح رفيعة
ملعقة كبيرة سكر
شرائح أستيك لحم
ملح بحري خشن
فلفل أسود مجروش
توابل بهارات لحم
زبدة

طريقة العمل

سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة
يضاف البصل والسكر ثم يقلى حتى يتكرمل مع التحريك من حين لآخر لمدة 30-40 دقيقة
ثم يرفع ويترك جانباً
بنفس المقلاة نضع زبدة مرة اخري
يضاف اللحم بها ويترك حتي يصبح ذهبي من الاسفل
ثم يقلب ويترك حتي يصبح ذهبي من الجهة الاخري
يضاف له الملح والفلفل وبهارات اللحم
يرفع عن النار بعد تمام النضج
ثم تصب عليه الزبدة المتبقية بالمقلاة
ويوضع البصل المكرمل له ويقدم الطبق ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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