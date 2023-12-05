طريقة عمل أستيك اللحم مع البصل المكرمل والزبدة

وصفة أستيك لحم مشوي مع بصل مكرمل ونكهة زبدة

المقادير اللازمة

2 حبة بصل مقطع إلى شرائح رفيعة

ملعقة كبيرة سكر

شرائح أستيك لحم

ملح بحري خشن

فلفل أسود مجروش

توابل بهارات لحم

زبدة

طريقة العمل

سخني الزبدة في مقلاة على نار متوسطة

يضاف البصل والسكر ثم يقلى حتى يتكرمل مع التحريك من حين لآخر لمدة 30-40 دقيقة

ثم يرفع ويترك جانباً

بنفس المقلاة نضع زبدة مرة اخري

يضاف اللحم بها ويترك حتي يصبح ذهبي من الاسفل

ثم يقلب ويترك حتي يصبح ذهبي من الجهة الاخري

يضاف له الملح والفلفل وبهارات اللحم

يرفع عن النار بعد تمام النضج

ثم تصب عليه الزبدة المتبقية بالمقلاة

ويوضع البصل المكرمل له ويقدم الطبق ساخن