الرياضة ضمن فعاليات “موسم الرياض”.. الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يشارك في معرض الرياض للسيارات

الرياض – هاني البشر

يشارك الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في معرض الرياض للسيارات، الذي يندرج ضمن فعاليات “موسم الرياض” وتحت شعار “حيث يتسارع نبضك”، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر. وتستعد العاصمة الرياض لاستضافة هذا المعرض على مدار 5 أيام في منطقة المملكة أرينا وعلى مساحة إجمالية تبلغ 86,000 متر مربع، وفي أكبر تجمع من نوعه لوكلاء السيارات في المملكة. ويسعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية دائماً إلى تكثيف جهوده ومساعيه من أجل دعم قطاع السيارات ورياضة المحركات في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استضافة أهم البطولات العالمية وتنظيم أحداث ضخمة في مختلف المدن كل عام ودعم المواهب السعودية الصاعدة والمتسابقين المحليين المحترفين قدر الإمكان. وأثناء التواجد في معرض الرياض للسيارات، سيكون هناك مشاركة إعلامية للرئيس التنفيذي للاتحاد الأستاذ سطام الحزامي، حيث سيكون حاضر يوم الثلاثاء ٥ ديسمبر من أجل الإجابة على كل الأسئلة الإعلامية خلال الفعالية. وينتظر عشاق السيارات هذه التجربة الاستثنائية حيث سيشمل المعرض أنشطة وفعاليات خارجية تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، وحلبات سباق الكارتينج، وسباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات للسيدات. وازداد الاهتمام بقطاع السيارات في المملكة العربية السعودية مع تطور الاقتصاد السعودي وتوسعه، حيث شهد السوق السعودي للسيارات تحولاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وتعاونت الحكومة مع شركات عالمية عدة لإنتاج سيارات محلية وإدخال سيارات جديدة إلى السوق. الجدير بالذكر، أنّ معرض الرياض للسيارات يفتح أبوابه مستقبلاً وسائل الإعلام المحلية والعالمية في 5 ديسمبر صباحاً، قبل أن يفتح أبوابه للجمهور عند الساعة 4:30 مساءً.