شباب الروضة بطلاً لدوري الأحساء

الدمام- البلاد
توج فريق كرة القدم لدرجة الشباب بنادي الروضة بطلاً لدوري أندية الأحساء للموسم الرياضي الحالي عقب فوزه على نظيره الشروق في آخر مبارياته التي جرت بينهما على أرض ملعب نادي الروضة، وذلك بهدفين نظيفين؛ سجلا عن طريق متعب القزعت وعيسى الجمعان.
سيطر الروضة على مجريات اللعب، ونجح من خطف الفوز التاسع له بالدوري من مجموع عشر مباريات، وارتفع رصيد الفريق بعد هذا الفوز إلى 27 نقطة توجته بطلاً وممثلاً للأحساء في تصفيات الصعود لمصاف أندية الدرجة الأولى.
وأعرب مدرب الفريق الوطني علي خليل عن سروره لتحقيق هذا الإنجاز، وقدم شكره وتقديره لكل اللاعبين بالفريق على جهودهم الكبيرة المبذولة، كذلك إدارة النادي التي لن تقصر مع الفريق ووقفت معه وقفة رجل واحد، كذلك الجهازين الإداري والفني للفريق لما بذلوه من جهود كبيرة مقدرة ومثمنة من الجميع.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م