سيدات “الشباب” يتوجن بذهب قدم الصالات في دورة الألعاب السعودية

الهلال والنصر في نهائي السلة

الجوجتسو تنطلق غداً

رامي ينتزع ذهب طاولة البارالمبية

المختلطة تبدأ بثلاثة أوزان

الرياض ـ هاني البشر

توجت أضواء العريفي، مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، فريق الشباب للسيدات، بذهبية كرة قدم الصالات للسيدات، بحضور لمياء بن بهيان نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد أن فاز على النصر بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في المباراة النهائية، التي اختتمت اليوم الثلاثاء في الصالة الرياضية بنادي النصر، فيما حسم نادي الهلال الميدالية البرونزية بعد أن كسب القادسية بنتيجة 11-0.

رامي ينزع ذهب طاولة البارالمبية

توج عبدالعزيز باعشن، الرئيس التنفيذي باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين بمنافسات كرة الطاولة البارالمبية وقوف للرجال، التي أقيمت اليوم في صالة الألعاب البارالمبية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور الدكتور عبدالله البار، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وحسم رامي سحاري لاعب نادي الرياض لذوي الإعاقة الميدالية الذهبية، فيما نال الفضية زميله في النادي ثامر حبشان، وحسم عبدالرحمن باموسى لاعب نادي الشرقية الميدالية البرونزية.

الهلال والنصر في نهائي السلة

تأهل فريقا الهلال والنصر لكرة السلة (للرجال) إلى المباراة النهائية من منافسات اللعبة، التي ستقام يوم الخميس الساعة 6 مساءً في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بعد أن كسب فريق الهلال نظيره الأهلي بنتيجة 81-51، فيما فاز النصر على أحد بنتيجة 75-73. فيما سيتواجه أُحد مع الأهلي لتحديد المركز الثالث الساعة 4 عصراً.

3 انتصارات في منافسات اليد للشباب

فاز فريق الخليج على الابتسام بنتيجة 33-23 ضمن المجموعة الثالثة من مباريات دور المجموعات في منافسات كرة اليد (فئة الشباب) التي أقيمت في أرينا الرياضية بجامعة الملك سعود.

كما حقق مضر الفوز على الأهلي بنتيجة 31-20 في المجموعة الثانية، وتجاوز فريق الهلال نظيره القارة بنتيجة 20-18 في نفس المجموعة.

وستقام يوم غد الأربعاء مباراتين ضمن المجموعة الأولى، حيث سيتواجه (الحزم والهدى) في المباراة الأولى و(الوحدة والنور) في المباراة الثانية.

صراع التأهل في (يد) الرجال

في منافسات كرة اليد (للرجال)، فاز فريق النور على الروضة بنتيجة 38-26، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، كما فاز الهدى على العدالة بنتيجة 32-24، وكسب الوحدة نظيره الحزم بنتيجة 32-19 ضمن المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تقام 4 مباريات غد الأربعاء، فضمن المجموعة الأولى يلتقي الجيل مع الزلفي، والقارة مع مضر، وضمن المجموعة الثانية، يتواجه النجوم مع المحيط، والصفا مع الخليج.

نهائي سلة السيدات يستقبل جدة يونايتد والعاصمة

تأهل فريقا جدة يونايتد والعاصمة لكرة السلة للمباراة النهائية في منافسات كرة السلة للسيدات، التي ستقام الساعة 12 ظهر بعد غد الخميس، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وستسبقها مباراة الهلال والاتحاد عند الساعة 10 صباحاً لتحديد المركز الثالث، وكان فريق جدة يونايتد (بطل النسخة الماضية) قد فاز على الاتحاد بنتيجة 53-29 في الدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم، كما فاز فريق العاصمة على الهلال بنتيجة 58-41.

8 مجموعات في البادل

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء منافسات البادل التي تقام في مركز “إن 1 بادل” في الرياض، حيث أقيمت مباريات المجموعات (زوجي الرجال) و(زوجي السيدات)، بعد أن تم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات للرجال و4 مجموعات للسيدات، وستختتم غداً الأربعاء مرحلة المجموعات، على أن تقام مباريات دور الثمانية يوم الخميس، والدور نصف النهائي يوم الجمعة، على أن تقام المواجهات النهائية يوم السبت 9 ديسمبر.

المختلطة تبدأ بثلاثة أوزان

تنطلق يوم غد الأربعاء منافسات فنون القتال المختلطة في الأرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، وستستمر على مدى يومين، وستبدأ المواجهات في 3 أوزان هي 61 كجم، و70 كجم، و83 كجم، ضمن دور الثمانية وبنظام خروج المغلوب، يليها منافسات الدور نصف النهائي، على أن تقام المباريات النهائية لكل وزن يوم الخميس.

الجوجتسو تنطلق غداً

تنطلق عند الساعة 1.00 ظهر غد الأربعاء، منافسات الجوجيتسو، في أرينا جامعة الملك سعود بالرياض، حيث ستقام منافسات وزن تحت 60 كجم وفوق 60 كجم للسيدات، ومنافسات أوزان تحت 66 كجم، وتحت 77 كجم، وتحت 88 كجم، وفوق 88 كجم للرجال.

الملاكم مجرشي ينهي المعاناة بأطول ريمونتادا

‏شهدت حلبة الملاكمة في جامعة الملك سعود نزالاً أشبه بأطول ريمونتادا استمرت لمدة عام كامل، عاش فيها الملاكم السعودي زياد مجرشي لاعب نادي الشباب كافة اللحظات الصعبة والمرة عقب خسارته الموسم الماضي أمام محمد الكريديس لاعب الهلال ليكتفي حينها مجرشي بالميدالية الفضية وزن 57 كجم في الملاكمة بدورة الألعاب السعودية الأولى، ومنذ اعلان الجرس نهاية النزال معلناً خسارته للذهب والمليون، قرر مجرشي أن يعود من الباب الكبير في النسخة الثانية وبدأ العمل لمدة عام كامل من التدريبات والمعسكرات والمشاركات الداخلية والخارجية كان يهدف خلالها العودة لتحقيق الذهب، حتى أتت اللحظة المناسبة وأمام نفس اللاعب الذي خسر منه في النسخة الماضية ، ومع إعلان الجرس نهاية النزال وتتويج مجرشي بالذهب الذي بدأ بمزاولة اللعبة منذ عمر 10 سنوات، لينهي معاناة وتعب عام كامل ومؤكداً أن العمل اذا اقترن بالرغبة والإصرار فجميع الطموحات تصبح قريبة المنال.