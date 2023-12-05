“سدايا” تطلق هاكاثون لدمج البيانات الطبية

البلاد – الرياض

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) أول هاكاثون تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ من خلال دمج البيانات في المجال الطبي، بالتعاون مع جامعة ستانفورد، وذلك بمقر المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالرياض، ويستمر ثلاثة أيام.

ويستهدف الهاكاثون المهتمين والمختصين في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة، ويشارك فيه أكثر من 40 متسابقًا ومتسابقة، تحت إشراف خبراء ومختصين من سدايا وجامعة ستانفورد، في سبيل إيجاد حلول تقنية متقدمة تساعد على الوصول لمعالجة الأمراض باستخدام أنماط بيانات مختلفة.

وسيمنح الهاكاثون الفائز بالمركز الأول مبلغ 30 ألف ريال، والمركز الثاني مبلغ 15 ألف ريال، بينما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 آلاف ريال.

ويأتي هذا الهاكاثون في ظل ما توليه” سدايا” من اهتمام ومتابعة؛ لما يشهده العالم من تحول في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التنموية والحيوية، ومنها الرعاية الصحية، التي تعد فيها البيانات جزءًا مهمًا في أتمتة خدماتها الطبية والإدارية، وبناء القدرات الوطنية المميزة بالتعاون مع أرقى الجهات التعليمية على مستوى العالم، وتعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة، ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.