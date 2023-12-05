بسبب عنصريته.. مدرب باريس السابق عرضة السجن 3 سنوات!

كشفت يومية ليكيب (L’Équipe) الفرنسية عن تسريبات تدين المدرب كريستوف غالتييه بالعنصرية ضد اللاعبين المسلمين، إبان فترته مع فريق نيس بين 2021 و2022.

النيابة المحلية فتحت تحقيقًا رسميًا بالفعل قبل أشهر مع غالتييه الذي أقيل من باريس سان جيرمان الموسم الماضي، ويشرف حاليًا على تدريب فريق الدحيل القطري.

وذكرت ليكيب أنها حصلت على تسريبات وشهادات لاعبين سابقين في نيس يدينون خلالها المدرب غالتييه بالعنصرية ضد اللاعبين المسلمين والأفارقة وداكني البشرة.

من المنتظر أن تبدأ محاكمة رسمية في باريس ضد المدرب غالتييه في 15 ديسمبر الحالي، وهو عرضة السجن لمدّة 3 سنوات أو تجميد النشاط لمدّة طويلة، حال الإدانة.