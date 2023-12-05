الرياضة

النجمة يتجاوز الجبلين.. ونعادل الجندل والعدالة في دوري” يلو”

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       5 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد الحامد- حائل
سجل النجمة انتصاره الثاني تواليًا بعدما كسب ضيفه الجبلين بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب التعليم بعنيزة، سجل للنجمة مهاجمه عثمان باري من ركلة جزاء وخالد الشمري وفاتي.

بهذه النتيجة، رفع النجمة رصيده للنقطة 18 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الجبلين عند 21 نقطة بالمركز الرابع.
وفي لقاء آخر، تعادل الجندل وضيفه العدالة 1 – 1 في الجوف. سجل للجندل صبري الزايدي، وللضيوف الهداف وليد الشنقيطي. وشهدت المباراة طرد لاعب العدالة كريستوفر. بهذه النتيجة يصل الجندل للنقطة 15 بالمركز 11، والعدالة ثالثًا ولديه 25 نقطة.

وحسم التعادل السلبي مواجهة فريقي هجر والعين، التي أقيمت على ملعب هجر بالأحساء؛ ليرفع هجر رصيده إلى 8 نقاط بالمركز ما قبل الأخير، والعين 10 نقاط بالمركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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