النجمة يتجاوز الجبلين.. ونعادل الجندل والعدالة في دوري” يلو”

خالد الحامد- حائل
سجل النجمة انتصاره الثاني تواليًا بعدما كسب ضيفه الجبلين بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب التعليم بعنيزة، سجل للنجمة مهاجمه عثمان باري من ركلة جزاء وخالد الشمري وفاتي.
بهذه النتيجة، رفع النجمة رصيده للنقطة 18 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الجبلين عند 21 نقطة بالمركز الرابع.
وفي لقاء آخر، تعادل الجندل وضيفه العدالة 1 – 1 في الجوف. سجل للجندل صبري الزايدي، وللضيوف الهداف وليد الشنقيطي. وشهدت المباراة طرد لاعب العدالة كريستوفر. بهذه النتيجة يصل الجندل للنقطة 15 بالمركز 11، والعدالة ثالثًا ولديه 25 نقطة.
وحسم التعادل السلبي مواجهة فريقي هجر والعين، التي أقيمت على ملعب هجر بالأحساء؛ ليرفع هجر رصيده إلى 8 نقاط بالمركز ما قبل الأخير، والعين 10 نقاط بالمركز الرابع عشر.
🔚 نهاية المباراة |#النجمة 3#الجبلين 0
📺 شاهد هدف المباراة ..⤵️#النجمة_الجبلين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/gHKUsm3GDy
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 5, 2023