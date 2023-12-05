الفيحاء ينعش آماله بالتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا

الرياضةالفيحاء ينعش آماله بالتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ 5 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق محمود العوضي- جدة أنعش فريق الفيحاء آماله في العبور إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما فاز على ضيفه باختاكور الأوزبكي برباعية مقابل هدف، في ختام منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا. سجل جونيور ساكالا (هدفين) وسلطان مندش وهنري أونيكورو أهداف الفيحاء، فيما أحرز إركينوف هدف باختاكور الوحيد. بهذه النتيجة رفع نادي الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني خلف العين الذي ضمن الصدارة برصيد 15 نقطة. ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس لغرب آسيا إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني، والأمر ذاته ينطبق على المجموعات الخمس في شرق القارة. وينتظر الفيحاء تعثر بيرسبوليس الإيراني ثاني المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط أمام الدحيل القطري في المباراة التي تقام مساء اليوم.