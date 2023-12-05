الشورى يناقش إستراتيجية صندوق التعليم العالي

البلاد – الرياض

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443 ، 1444/1443هـ ، وطالب أعضاء بالعمل على وضع المؤشرات اللازمة؛ لتقييم رضا المستفيدين من خدمات الصندوق في مؤسسات التعليم العالي، ومراجعة آلية الإيداع المالي وسياسة الاستثمار، وكذلك إعادة النظر في إستراتيجية الصندوق وطريقة الاستثمار المتبعة له مع الجامعات، على أن يكون دوره إشرافيًا ورقابيًا؛ باعتبار الجامعات هي المعنية بالاستثمار في مواردها المالية.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدراي) للتعاون في المجالات البيئية، كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية كوريا في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية؛ لتسهيل سفر الوفود السياحية الصينية إلى المملكة.