السعودية تواصل دعمها الإنمائي للدول

الرياض – دوشنبيه / واس

استقبل فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، وسفير طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الإنمائية الممتدة لأكثر من 20 عامًا، من خلال المشروعات والبرامج التنموية التي يموّلها الصندوق في مختلف القطاعات الحيوية في طاجيكستان، التي من شأنها الإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لطاجيكستان وشعبها الشقيق.

من جهة ثانية، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد في الرياض ، مع معالي وزير المالية في كومنولث دومينيكا ايرفينغ ماكنتاير؛ مذكرة تفاهم إطارية تنموية، وذلك للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة روسو في كومنولث دومينيكا.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية- وفي إطار نشاطه التراكمي- قام بتمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار.