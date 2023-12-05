افتتح الملتقى والمعرض الدولي.. أمير الشرقية يؤكد أهمية ثقافة السلامة المرورية

البلاد – الدمام

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، الملتقى والمعرض الدولي السادس للسلامة المرورية، بعنوان” الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للنقل والسلامة المرورية 2023م” الذي يستمر لمدة 3 أيام، وتنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بمشاركة العديد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأكد سموه أهمية التوعية وإيصال المعلومات لأفراد المجتمع للإلتزام بالأنظمة المرورية والابتعاد عن المخالفات المرورية بكل أشكالها لحفظ الأرواح والممتلكات.

وقال: إن جهود الجهات الأمنية في تطبيق الأنظمة المرورية ومحاسبة المخالفين كبيرة، لكن يجب أن يكون لدى السائقين والسائقات ثقافة مرورية تساهم في التزامهم بالقوانين والانظمة المرورية والمحافظة على السلامة العامة، وهذا سيتحقق- إن شاء الله- بالتوعية،

مشيداً سموه بحرص ووعي المجتمع والتزامهم بالأنظمة المرورية للحد من الحوادث. وأضاف: لقد ساهمت التقنيات الحديثة في التقليل من الحوادث المرورية الكبيرة، ونتطلع للاستمرار في توظيف الحلول الهندسية للحد من التكدسات المرورية في بعض المناطق، التي تشهد كثافة مرورية عالية. من جانبه، أكد رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ورئيس اللجنة العليا للملتقى الدكتور عبدالله الربيش، أن الملتقى يهدف إلى توفير منصة دولية؛ لدعم وتعزيز الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في مجال السلامة المرورية والنقل البري والبحري، والأنفاق، والجسور والبنية التحتية لشبكة الطرق والمطارات والنقل البحري، ورفع مستوى الوعي العام لدى المجتمع بمفهوم السلامة المرورية وأهميته.