افتتاح ملتقى الأسرة الأول في جازان

البلاد – جيزان

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أمس، حفل افتتاح ملتقى الأسرة الأول الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء بالمنطقة، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وتجول سموه في المعرض المصاحب الذي يمثل مشاركة مختلف الإدارات والجهات في الملتقى، فيما استعرض مدير الفرع رئيس الملتقى عبدالله بن علي حمدي، أهداف الملتقى في التعريف بجهود الدولة في رعاية الأسرة والحفاظ على كيانها، والتأكيد على أهميتها في المجتمع ليكون مجتمعًا حيويًا، وكذلك تحقيق الحياة الكريمة للأسرة.

من جهته أكد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كِبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري اهتمام الدولة بالأسرة وعنايتها العناية اللائقة بها، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية سعت لحماية الأسرة من المؤثرات التي تؤثر على توثيق أواصر الأسرة ، وتؤثر على عقول وتصرفات أفرادها.

بعد ذلك كرّم سمو أمير منطقة جازان الرعاة والمشاركين في الملتقى.