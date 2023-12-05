أمانة جدة ترصد 3580 مخالفة مباني خلال شهر نوفمبر

جدة : البلاد

أسفرت الجهود الرقابية لأمانة محافظة جدة في متابعة مخالفات المباني خلال شهر نوفمبر, عن رصد 3580 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها، مبينة أن الأعمال الميدانية نتج عنها إشعار 4014 موقعا مخالفاً لتصحيح وضعهم نظاما.

وبينت أمانة جدة أن المخالفات التي جرى رصدها تنوعت ما بين عدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، أو إهمال صيانتها، كذلك تجميع مواد البناء خارج الحدود المسموح بها، وإهمال تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات، إضافة إلى غياب الحاويات المخصصة لمخلفات ترميم المباني، فضلًا عن عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل من الأمانة أثناء تنفيذ أعمال البناء والهدم والترميم.