أطلق حملة “اعتناء”.. أمير تبوك يدشن مبادرة توظيف ذوي الإعاقة

البلاد -تبوك

أطلق الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، حملة “اعتناء” التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحصين النشء من الأفكار الضالة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والوفد المرافق له من مسؤولي الرئاسة العامة.

من جهة ثانية، دشن سمو أمير المنطقة، مبادرة “ارتقاء” إحدى مبادرات” أنتم منا ونحن معكم” التابعة لمركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة، وذلك بالتزامن مع “اليوم العالمي للإعاقة”، وتعنى بتدريب وتوظيف عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والحسية، وتمكينهم لمواجهة متطلبات سوق العمل بالمهارات اللازمة، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في الإمارة، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي، وعددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث استمع إلى شرح عن المبادرة، التي تهدف إلى حصولهم على شهادات الدبلوم وعلى دعم المشاريع الفردية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى سعيها نحو إيجاد وظائف للخريجين لإلحاقهم بسوق العمل، منوهًا سموه بالدعم غير المحدود الذي تلقاه هذه الفئة الغالية من القيادة الرشيدة.