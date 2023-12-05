الرياضة أخضر الصالات تحت 23 يعسكر في الدمام

الرياض – هاني البشر

يقيّم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 23 عامًا، معسكرًا تدريبيًا داخليًا في مدينة الدمام في الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمشاركة في المنافسات والاستحقاقات القريبة المقبلة. وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 23 عامًا بقيادة المدرب الوطني عبدالله الشهري، قد أعلن قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر والبالغ عددهم 19 لاعبًا وهم: محمد فلمبان ونايف غفيري وسعد بن كليب وعبدالكريم المشيقح وحسن كعبي وأسامة باعقيل ومعاذ الحربي وخالد المولد وعبدالله العتيبي وعبدالرحمن الحمدان ومحمد غزواني وثامر بوسعيد ونواف اليامي ودليم الدوسري وعبدالله جمال ومحمد الشيتي وعبدالرحمن الدهان وعبدالعزيز آل دبل وعبدالرحمن الحواس. وسيتخلل المعسكر التدريبي الذي سيقام في مدينة الدمام، لعب مباريات ودية وحصص تدريبية متنوعة على فترات مختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ محاضرات توعوية وتثقيفية في قانون كرة قدم الصالات.