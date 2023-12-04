48 حياً بالمرحلة الثالثة للسجل العقاري

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن سبع مناطق مستفيدة من السجل العقاري في مدينة الرياض والدمام والمدينة المنورة، وتضم هذه المرحلة 368.565 قطعة عقارية في 48 حياً بإجمالي مساحة تصل إلى 910.27 كلم مربع في المدن الثلاث، وذلك ابتداءً من 24 ديسمبر الحالي، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم 28 مارس 2024م.

وأكدت أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري حسب الجاهزية. وتُعد هذه المرحلة هي المرحلة الثالثة في رحلة أعمال السجل العقاري، وتشمل سبع مناطق في ثلاث مدن، وتضم كل منطقة مستفيدة عدداً من الأحياء.

وأوضحت الهيئة أنَّ التسجيل الأول في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً. ودعت الهيئة ملاَّك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل.