“موسم الرياض” يطلق تحديات مسابقة البلوت بجائزة 50 ألف ريال

الرياض : البلاد

انطلقت أمس، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، مسابقة البلوت التي تضم تحديات تصل جوائزها إلى 10 آلاف ريال للفريق الفائز كل أسبوع، وتستمر لمدة ثمانية أسابيع، يتنافس الفائزون فيها على الجائزة الكبرى بقيمة 50 ألف ريال، حيث يكون الأعلان عن الفائزين خلال الأسبوع التاسع والنهائي في بلوت لاونج في منطقة الموسيقى في بوليفارد سيتي.

وتُعد مسابقة البلوت واحدة من الرياضات الذهنية التي يقدمها موسم الرياض للزوار، حيث تحظى باهتمام كبير من مختلف شرائح المجتمع، لما تتمتع به من شهرة وشعبية واسعة لدى زوار الموسم.

وترافق المسابقة التي تقام في بوليفارد سيتي مجموعة من الفعاليات المتنوعة والعروض المسرحية، والحفلات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المقاهي والمطاعم، وصالات الألعاب، والتجارب الترفيهية المميزة، ويمكن التسجيل في المسابقة عبر الرابط التالي: https://webook.com/ar-SA/events/baloot-challenge.