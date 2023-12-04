من إبداعات الحارثي فارس العرب في الخطابة.. «رمل جمال» .. إصدار إبداعي يتنقل بين المدينة والقرية

جدة ـ ياسر خليل

كشف المهندس والشاعر عبدالعزيز الحارثي الفائز بلقب فارس العرب في الخطابة، عن 40 نصاً أدبياً تتنوع بين الشعر والنثر، عبر باكورة إصداراته الأدبية “رمل جمال” الذي أقام حفل توقيعه أمس الأول، بحضور نخبة من المبدعين والمثقفين والإعلاميين المهتمين بالشأن الأدبي والإنتاجات الثقافية الشبابية، في احتفالية بمدينة جدة شهدت نقاشاً فكرياً وثقافياً حول أشعار الكاتب ونصوصه.

وأكد الحارثي أن كتابه الأدبي الأول، سيتواجد بمعرض جدة للكتاب والذي سيقام في الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر، وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب يضم في جنباته 40 نصاً أدبياً، تميزت بكونها مزيجاً حديثاً وفريداً جمع بين الماضي والحديث، المدينة والقرية، الآلة والطبيعة، بين جزالة اللغة والرؤية الشبابية والتي تظهر مبكراً في تفاصيل غلاف الكتاب والذي يعتبر لوحة فنية رقمية من تصميم الفنان الشاب مهند بن سلمان.



وذكر الكاتب أن الكتاب يعكس توجه جديد بربط شعر الغزل بالتاريخ والأنثروبولوجيا ويهدف من خلاله بأن يكون إضافة جديدة للساحة الثقافية السعودية، لافتاً إلى أن الأدب بكل أنوعه يساهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بالوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

وثمن المهندس عبدالعزيز الحارثي دعم المشاركين في تدشين كتابه، ووجه شكره الخاص للدكتور عبدالرحمن خفاجي وللأستاذة بشرى بخش والإعلامي حامد العطاس لكونهم من الداعمين الدائمين للمسيرة من بدئها وحتى شاطئ الوصول.

وحقق عبد العزيز الحارثي مهندس مشاريع الطاقة المتجددة شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعدما فاز بلقب “فارس العرب” في الخطابة على مستوى العالم العربي في عام 2020، كما فاز بمسابقات خطابية على مستوى المملكة لأربعة أعوام متتالية، ليشتهر ببراعته وابداعه في مجال الخطابة، ويتحول إلى مدرب محترف يقدم فنونها للجيل الجديد، وهو كاتب محتوى ومعلق صوتي، إضافة إلى كونه كاتب ومخرج مسرحية “يداً بيد” التي قدمت على مسرح كورنيش مدينة جدة في ملتقى مكة الثقافي الرابع. ويحمل كتاب “رمل جمال” ابداعات الحارثي في المجال الأدبي شعراً ونثراً، ويعود عنوان الكتاب إلى فكرة فلسفية غزلية تظهر في جملة في أولى صفحات الكتاب يقول فيها “لأن المرأة خُلقت من رَمْلِ جَمَالْ”.