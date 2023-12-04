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محافظ جدة يرعى ملتقى القانون

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       4 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

برعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، تنظم جامعة جدة ممثلة في كلية القانون والشريعة، بالتعاون مع هيئة المحامين اليوم، ملتقى القانون الشامل بجدة، بمشاركة أكثر من 20 جهة، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة جدة.

ويهدف الملتقى إلى مناقشة المستقبل المهني لتخصص القانون، والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في ضوء ما يشهده المجال من تطور متسارع من خلال مختصين في القانون وشخصيات مؤثرة، وذلك من خلال 8 جلسات حوارية، وعددٍ من المحاضرات العلمية، والجلسات الحوارية، إضافة إلى استشارات خاصة بمجال الابتعاث في مجال القانون، إضافةً لوجود جناح خاص؛ لتوفير قبولات برامج اللغة والدراسات العليا في الخارج.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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