طريقة عمل نايتي كيك بحشوة الباونتي

وصفة كيك النايتي بحشو الباونتي بجوز الهند

المقادير اللازمة

للنايتي

7 ملعقة دقيق

7 ملعقة حليب

7 ملعقة سكر بودرة

7 ملعقة زيت

3 حبات بيض

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

لحشوة الباونتي

2 كوب جوز هند كامل الدسم

1 كوب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر

مكعب زبدة

شوكولاتة مذوبة لتغطية وجه النايتي

طريقة العمل

النايتي

يخفق البيض والفانيليا والسكر معاً حتي يتضاعف حجمهم

يضاف لهم الزيت مع إستمرار الخفق

يضاف لهم الحليب مع إستمرار الخفق

يضاف الدقيق والبيكينج بودر للخليط ويخفق

يوضع الخليط في صينية بها ورق خبز

ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة أو حتي تصبح ذهبية اللون

تخرج الكيك من الفرن وتترك لتبرد

حشوة الباونتي

يرفع السكر والزبدة علي النار حتي تذوب الزبدة

يضاف لها جوز الهند ويقلب حتي يغطي بالزبدة والسكر بالكامل

يضاف له الحليب ونستمر في التحريك حتي يتبخر الحليب بالكامل ونحصل علي عجين من جوز الهند

يترك ليبرد قليلا

تحضير النايتي وتجميعه

تقسم الكيكة نصفين

تحشي حشوة الباونتي اعلي الكيك

ثم تغلق بطبقة اخري من الكيك

يقطع النايتي بشكل مستطيل

ثم يغمس في الشوكولاتة المذوبة ويقدم بعد ان تجف الشوكولاتة