طريقة عمل نايتي كيك بحشوة الباونتي

وصفة كيك النايتي بحشو الباونتي بجوز الهند
المقادير اللازمة
للنايتي
7 ملعقة دقيق
7 ملعقة حليب
7 ملعقة سكر بودرة
7 ملعقة زيت
3 حبات بيض
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
لحشوة الباونتي
2 كوب جوز هند كامل الدسم
1 كوب حليب كامل الدسم
نصف كوب سكر
مكعب زبدة
شوكولاتة مذوبة لتغطية وجه النايتي
طريقة العمل
النايتي
يخفق البيض والفانيليا والسكر معاً حتي يتضاعف حجمهم
يضاف لهم الزيت مع إستمرار الخفق
يضاف لهم الحليب مع إستمرار الخفق
يضاف الدقيق والبيكينج بودر للخليط ويخفق
يوضع الخليط في صينية بها ورق خبز
ثم يخبز في فرن متوسط الحرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة أو حتي تصبح ذهبية اللون
تخرج الكيك من الفرن وتترك لتبرد
حشوة الباونتي
يرفع السكر والزبدة علي النار حتي تذوب الزبدة
يضاف لها جوز الهند ويقلب حتي يغطي بالزبدة والسكر بالكامل
يضاف له الحليب ونستمر في التحريك حتي يتبخر الحليب بالكامل ونحصل علي عجين من جوز الهند
يترك ليبرد قليلا
تحضير النايتي وتجميعه
تقسم الكيكة نصفين
تحشي حشوة الباونتي اعلي الكيك
ثم تغلق بطبقة اخري من الكيك
يقطع النايتي بشكل مستطيل
ثم يغمس في الشوكولاتة المذوبة ويقدم بعد ان تجف الشوكولاتة