طريقة عمل كيك الزبدة بحشوة القشدة

ما رأيك في تحضير كيك غني بنكهة الزبدة مع حشوة القشدة الكريمي

المقادير اللازمة

للكيك

6 حبات بيض مفصول الصفار عن البياض

كوب سكر ابيض عادي

كوب سكر ابيض ناعم بودرة

ربع ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 كوب وربع دقيق كيك

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

لحشوة القشدة

2 عبوة قشطة

200 ملل جبن كريمي

نصف كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

100 ملل كريمة خفق

طريقة العمل

بمضرب يدوي يخفق الصفار مع كوب السكر العادي والفانيليا حتي يتجانس ونحصل علي مزيج شاحب اللون

يضاف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب

يضاف لهم الزيت والحليب ويقلب

في وعاء منفصل

يخفق بياض البيض والملح مع اضافة السكر البودرة بالتدريج حتي نحصل علي مارينج متماسك

يضاف البياض للصفار ويقلب برفق

يصب الخليط في قالب كيك مبطن

تخبز في فرن 180 درجة مدة 35-40 دقيقة او حتي تمام النضج

تخرج الكيكة وتترك لتبرد تماماً

تحضير حشوة القشدة

تخفق جميع المقادير معا حتي تتماسك

نقوم بتقسيم الكيك طبقتين

تحشي اول طبقة بالقشدة

ثم توضع طبقة من الكيك اخري

ثم طبقة من القشدة

ثم طبقة من فتات الكيك

تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً وتقدم