طريقة عمل كيك الزبدة بحشوة القشدة

ما رأيك في تحضير كيك غني بنكهة الزبدة مع حشوة القشدة الكريمي
المقادير اللازمة
للكيك
6 حبات بيض مفصول الصفار عن البياض
كوب سكر ابيض عادي
كوب سكر ابيض ناعم بودرة
ربع ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة نشا الذرة
2 كوب وربع دقيق كيك
نصف كوب زيت
نصف كوب حليب دافئ
ملعقة كبيرة بيكينج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
لحشوة القشدة
2 عبوة قشطة
200 ملل جبن كريمي
نصف كوب سكر بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
100 ملل كريمة خفق
طريقة العمل
بمضرب يدوي يخفق الصفار مع كوب السكر العادي والفانيليا حتي يتجانس ونحصل علي مزيج شاحب اللون
يضاف لهم الدقيق والبيكينج بودر والنشا ويقلب
يضاف لهم الزيت والحليب ويقلب
في وعاء منفصل
يخفق بياض البيض والملح مع اضافة السكر البودرة بالتدريج حتي نحصل علي مارينج متماسك
يضاف البياض للصفار ويقلب برفق
يصب الخليط في قالب كيك مبطن
تخبز في فرن 180 درجة مدة 35-40 دقيقة او حتي تمام النضج
تخرج الكيكة وتترك لتبرد تماماً
تحضير حشوة القشدة
تخفق جميع المقادير معا حتي تتماسك
نقوم بتقسيم الكيك طبقتين
تحشي اول طبقة بالقشدة
ثم توضع طبقة من الكيك اخري
ثم طبقة من القشدة
ثم طبقة من فتات الكيك
تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً وتقدم