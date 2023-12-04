شاهد.. برشلونة يتجاوز أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

انتصر برشلونة بصعوبة بالغة على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف دون رد سهرة الأحد، ضمن مباريات المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

ورفع الـ(بلوغرانا) رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث على اللائحة، خلف ريال مدريد المتصدر ووصيفه جيرونا بـ38 نقطة، فيما يأتي أتلتيكو رابعًا بـ31 نقطة.





سجّل هدف المباراة الوحيد، المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس في الدقيقة 28 بتصويبة مخادعة من فوق الحارس، إثر تمريرة حاسمة من البرازيلي رافينيا.

وحافظ برشلونة على شباكه نظيفة في 3 مباريات متتالية أمام أتلتيكو مدريد لأول مرّة في تاريخ مواجهات الفريقين، في رقم قياسي للمدرب تشافي هيرنانديز.

شاهد ملخص تفوق برشلونة على أتلتيكو مدريد 1-0