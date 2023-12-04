الرياضة ختام فعاليات الدورة الثانية من بطولة أرامكو السعودية للقولف للمدعوين بالظهران

الظهران-البلاد

اُختتمت بنادي أرامكو السعودية للقولف بروابي الظهران، فعاليات الدورة الثانية من بطولة أرامكو السعودية للقولف للمدعوين التي استمرت لأربعة أيام. وهي بطولة احترافية تُعد حدثًا سنويًا تستضيفه الشركة. ­ وتُعد هذه البطولة الاحترافية ضمن جولة التنمية الآسيوية، وتمثّل نقطة انطلاق حقيقية للاعبين الطامحين للتأهل للجولة الرئيسة من الجولة الآسيوية؛ إذ تنافس أكثر من 100 لاعب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أعضاء المنتخب السعودي، والدول العربية، وآسيا، وأوروبا، والأمريكيتين. وبلغ إجمالي جوائز هذه البطولة 250 ألف دولار أمريكي (937.5 ألف ريال سعودي). وكرّم النائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات في أرامكو السعودية، ورئيس رابطة أرامكو السعودية للقولف، الأستاذ نبيل النعيم، الفائزين وسلّمهم جوائز البطولة، بحضور كل من، النائب الأعلى للرئيس لخدمات الأحياء في أرامكو السعودية، الأستاذ طلال المرّي، ونائب الرئيس للشؤون العامة في أرامكو السعودية، الأستاذ خالد الزامل. ومدير بطولة أرامكو السعودية للقولف للمدعوين، السيد تشوك تشاي، والمدير المساعد وراعي الشراكات بالجولة الآسيوية، السيد كين كودو. وفاز بالمركز الأول، وجائزته 250 ألف دولار، اللاعب التايلندي دويت بوري بونسوب، محرزًا 16 نقطة تحت المعدل، بينما فاز اللاعب عثمان المُلا، بجائزة أفضل لاعب سعودي، محرزًا 5 نقاط تحت المعدل. وفاز اللاعب المغربي، أيوب عمر، بجائزة أفضل لاعب عربي، محرزًا 4 نقاط فوق المعدل. بينما فاز بجائزة أفضل لاعب هاوٍ، اللاعب الإنجليزي، هارلي سميث، محققًا 9 نقاط تحت المعدل. وتهدف أرامكو السعودية من خلال تنظيم بطولات القولف إلى إلهام الشباب السعوديين لممارسة اللعبة التي تتضمن معاني التميّز والكفاءة كمعانٍ أساسية وجوهرية تشجعها أرامكو السعودية. ومنذ العام 2019م، تؤدي الشركة دورًا مهمًا في إبراز رياضة القولف الاحترافية من خلال مشاركتها في سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق، وبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف. ويُعد إطلاق الدورة الثانية من هذه البطولة امتدادًا للنجاح الذي شهده إطلاق أول دورة في عام 2022م، لتصبح البطولة تقليدًا سنويًا تستمد رصانتها من تاريخ عريق تعود جذوره إلى 57 عامًا، حيث استضاف نادي أرامكو السعودية على مر السنوات بطولات دعوة تضم لاعبين من جميع أنحاء المملكة والمنطقة. ويُعد نادي أرامكو السعودية للقولف أول نادٍ تم إنشاؤه في المملكة عام 1951م، ويحمل عضوية النادي ما يزيد على 600 عضو من موظفي أرامكو السعودية ومتقاعديها وعائلاتهم. ويستضيف النادي البطولات والمنافسات للصغار والنساء والرجال إلى جانب المناسبات الاجتماعية طوال العام.