“جلسة تاريخية” عن العراقة الوطنية

البلاد – الرياض

أطلقت دارة الملك عبدالعزيز بودكاست جديدًا بعنوان “جلسة تاريخية” لتعزيز التواصل مع الجمهور، ونشر المعرفة حول التاريخ والثقافة والتراث للمملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، واستكشاف جوانب متنوعة من التاريخ والجغرافيا والآثار والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

ويتكون البودكاست من سلسلة حلقات تبلغ (24) حلقة، حيث سيجري فيه استضافة مختصين وخبراء في مجالاتهم؛ لمناقشة قضايا تاريخية مهمة وتقديم رؤى فريدة، كما سيقدم البودكاست للمستمعين فرصة فريدة للاستماع إلى حوارات ثرية ومثيرة حول الماضي وتأثيره على الحاضر. وأشار الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبدالعزيز، تركي بن محمد الشويعر إلى أن المبادرة تأتي في سياق جهود الدارة المستمرة لتعزيز فهم تاريخ المملكة العريق وتراثها الغني، مبينًا أن المبادرة هي إحدى منتجات برنامج (أنتمي) الذي أطلقته الدارة مؤخرًا إسهامًا منها في نشر المعرفة والوعي التاريخي.

وستبدأ حلقات البودكاست في بث محتواها من خلال منصات اليوتيوب، وأبل بودكاست، وقوقل بودكاست، حيث يمكن للمستمعين الاستمتاع بالحلقات ومتابعة المحتوى، والمشاركة في هذه الرحلة التاريخية والثقافية المثيرة، والاستفادة من الوفرة المعرفية التي يتمتع بها ضيوف البودكاست؛ لفهم أعماق تاريخ المملكة العربية السعودية، وتأثيرها الملموس على المستوى العالمي.