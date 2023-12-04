الرياضة

القادسية يرتقي لوصافة” دوري يلو”.. وجدة يواصل انتصاراته

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       4 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

خالد الحامد- حائل
حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا بتجاوز ضيفه البكيرية بنتيجة 2-1 في المواجهة، التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وكان البكيرية البادئ بالتسجيل عن طريق رضا خرشوش، وتعادل للقادسية مباي دياني، قبل أن يضيف زميله لوسيانو فييتو هدف الفوز لفريقه.

بهذه النتيجة، ارتقى القادسية لوصافة الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما بقي البكيرية على نقاطه 17 بالمركز الثامن.

 

وفي حفر الباطن، واصل فريق جدة زحفه نحو المقدمة عقب فوزه على مضيفه القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل لفريق جدة” رضا سايح (هدفين) الأول من ركلة جزاء، وعقيل بلغيث، فيما أحرز هدفي القيصومة” سادات كريم.

بهذا الفوز، رفع جدة رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السابع، فيما ظل القيصومة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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