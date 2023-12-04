القادسية يرتقي لوصافة” دوري يلو”.. وجدة يواصل انتصاراته

خالد الحامد- حائل
حقق فريق القادسية فوزًا مهمًا بتجاوز ضيفه البكيرية بنتيجة 2-1 في المواجهة، التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وكان البكيرية البادئ بالتسجيل عن طريق رضا خرشوش، وتعادل للقادسية مباي دياني، قبل أن يضيف زميله لوسيانو فييتو هدف الفوز لفريقه.
بهذه النتيجة، ارتقى القادسية لوصافة الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما بقي البكيرية على نقاطه 17 بالمركز الثامن.
🔚 نهاية المباراة |#القادسية🔴2️⃣ : 1️⃣⚪️#البكيرية
📺 شاهد أهداف المباراة..🔽#القادسية_البكيرية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/QnfoJWXchp
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 4, 2023
وفي حفر الباطن، واصل فريق جدة زحفه نحو المقدمة عقب فوزه على مضيفه القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
سجل لفريق جدة” رضا سايح (هدفين) الأول من ركلة جزاء، وعقيل بلغيث، فيما أحرز هدفي القيصومة” سادات كريم.
بهذا الفوز، رفع جدة رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السابع، فيما ظل القيصومة في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.
🔚 نهاية المباراة |#القيصومة🔴 2️⃣ : 3️⃣ 🔵#جدة
📺 شاهد أهداف المباراة..🔽#القيصومة_جدة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/NHPcoTXAnM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 4, 2023