الجهود المناخية

يواجه العالم تحديات كبيرة؛ جراء مخاطر التغير المناخي المتزايدة على البشر والبيئة والأمن الغذائي، وهو ما يدركه العالم بوضوح وسعى لإيجاد حلول عاجلة لهذه القضايا، والحد من مخاطرها التي تفرض نفسها بقوة على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف؛ لأجل اتخاذ خطوات أكثر تقدمًا في ترجمة اتفاقية باريس.

في هذا الاتجاه، تواصل المملكة جهودها النوعية وغير المسبوقة من خلال مبادرتين عمليتين؛ “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” اللتين أطلقهما قبل عامين، سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، وكذلك إطلاع العالم على الجهود السعودية المتصلة والشاملة؛ من خلال “منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023” الذي تنطلق فعالياته تحت شعار “من الطموح إلى العمل” بالتزامن مع مؤتمر “كوب 28” بدبي.

لقد أصبح المنتدى منصة حيوية وهادفة لصناع السياسات وخبراء المناخ حول العالم، في الوقت الذي تتواصل المبادرات والمشاريع المتنوعة في مختلف المملكة، والاستثمارات الكبيرة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وتقدم مراحل الحياد الكربوني؛ لتؤكد بذلك جهودها الرائدة تجاه الحلول المناخية لاستدامة مستقبل الكوكب والبشرية.