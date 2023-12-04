الأميرة دليّل تتوج الفائزات في طاولة البارالمبية والمبارزة بدورة الألعاب السعودية

النصر يستحوذ على مبارزة الشباب

والهلال يسيطر على ذهب الكاراتيه

الرياض بطل صالات القدم

شباب هجر يتألقون

وهتان تحصد ذهبية الملاكمة

الرياض – هاني البشر

توجت سمو الأميرة دليل بنت نهار آل سعود، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، غالية العنزي، لاعبة نادي الرياض لذوي الإعاقة، بذهبية كرة الطاولة البارالمبية، والتي أقيمت اليوم الاثنين في صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وحازت ريناد الرحيلي لاعبة نادي الشرقية لذوي الإعاقة على الميدالية الفضية، فيما حصدت الميدالية البرونزية مريم المريسل لاعبة نادي الرياض.

كما توجت سمو الأميرة دليل، الفائزات في منافسة المبارزة للسيدات، التي اختتمت في نادي الرياض، بعد أن انترعت فوزية الخيبري لاعبة الشباب ذهبية سلاح الابيه، لتحافظ فوزية على لقبها الذي حققته في النسخة الماضية، فيما أحرزت ندى حازم عابد لاعبة نادي النهضة الميدالية الفضية، وأحرز البرونزية لاعبتا نادي الشباب ليان أحمدو ودانة محمد ال قاسم.

– أضواء تتوج جنى ومريم بـ(ذهب) شابات الكاراتيه

توجت أضواء العريفي مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة، الفائزات في منافسات الكاراتيه للسيدات (الوزن المفتوح) التي اختتمت اليوم في جامعة الملك سعود، بعد أن نالت مريم آل صلاح لاعبة الهلال الميدالية الذهبية، وحصلت سمر المختار لاعبة الفاروق على الفضية، ونالت البرونزية نورة الراشد لاعبة النصر.

وحصدت جنى العميرين لاعبة هجر، الميدالية الذهبية في فئة الشباب، تلتها بالفضية جوان فتيحه لاعبة نادي الهلال، وحسمت رنا فياض لاعبة نادي الاتحاد على البرونزية.

– هجر يلمع بذهب شباب الكاراتيه

حسم القرني لاعب هجر ذهبية وزن تحت 55 كجم، في منافسات الكاراتيه (فئة الشباب) التي اختتمت اليوم الاثنين في أرينا بجامعة الملك سعود، وتوج عبدالعزيز باعشن الرئيس التنفيذي باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزين في المنافسة، ونال خالد العتيبي لاعب الأهلي الميدالية الفضية، فيما حصل علي العرياني لاعب الصفا على البرونزية.

كما حصد مهدي المنجم لاعب الأخدود الميدالية الذهبية لوزن تحت 61 كجم، فيما حصل عمر الشامان لاعب هجر على الفضية، وحصل بسام شافعي على البرونزية.

كما حسم عبدالعزيز السيف لاعب هجر ذهبية وزن تحت 68 كجم، تلاه بالفضية هيثم افقير لاعب نادي الصفا، فيما حصل على البرونزية فهد العتيبي لاعب الهلال.

وأحرز عبدالله القحطاني لاعب الصفا ذهبية وزن تحت 76 كجم، ونال الفضية عناد المبارك لاعب هجر، وحسم حمزة صيام لاعب النهضة الميدالية البرونزية.

وفي وزن فوق 76 كجم، حصل عبدالعزيز منصور لاعب الشباب على الميدالية الذهبية، ونال فزاع الصيعري لاعب هجر الفضية، وحسم يوسف عبدالعظيم لاعب الفتح الميدالية البرونزية.

– الهلال يسيطر على ذهب الكاراتيه

انتزع سعود البشير لاعب الهلال ذهبية وزن تحت 60 كجم، ضمن منافسات الكاراتيه التي اختتمت اليوم في جامعة الملك سعود، فيما حصل زميله تركي النعمي لاعب الهلال على الميدالية الفضية، ونال البرونزية سعود الدوسري لاعب النصر.

وحسم عمر العازمي لاعب النصر ذهبية وزن تحت 67 كجم، تلاه بالفضية فهد الخثعمي لاعب الاتحاد، وحصل أنس باشا لاعب الهلال على البرونزية.

وفي وزن تحت 75 كجم، ظفر علي برناوي لاعب الاتحاد بالميدالية الذهبية، وحصل علي مقرن لاعب الصفا على الفضية، ونال ماجد الخليفة لاعب الهلال البرونزية.

وأحرز فرج الناشري لاعب الهلال ذهبية وزن تحت 84 كجم، تلاه بالفضية زميله في الفريق محمد المالكي، فيما ذهبت البرونزية إلى أنس الزهراني لاعب نادي النصر. كما حسم سند سفياني لاعب نادي الهلال ذهبية وزن فوق 84 كجم، وأحرز الفضية زميله إبراهيم المرزوق، ونال البرونزية زايد البيشي لاعب الصفا.

– انتصارات لـ (يد) القارة والخليج والصفا

في منافسات كرة اليد (للرجال) كسب فريق القارة نظيره الجيل بنتيجة 30-24، ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي أقيمت في أرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، كما فاز الخليج على المحيط بنتيجة 39-21، والصفا على النجوم بنتيجة 65-19 في المجموعة الثانية. ومن المقرر أن يلتقي الروضة مع النور غد الثلاثاء ضمن المجموعة الثالثة، والعدالة مع الهدى والوحدة مع الحزم ضمن المجموعة الرابعة.

-3 لقاءات في (يد) الشباب

فاز فريق الوحدة لكرة اليد (للشباب) على الحزم بنتيجة 25-15 التي أقيمت في أرينا الرياضية بجامعة الملك سعود، ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما حقق النور الفوز على الهدى بنتيجة 32-18 في نفس المجموعة. وستقام غد الثلاثاء 3 مباريات ستجمع (الخليج والابتسام) ضمن المجموعة الثالثة، و(الأهلي ومضر) و(الهلال والقارة) ضمن المجموعة الثانية.

– غداً.. نصف نهائي سلة السيدات

بدأ فريق جدة يونايتد للسيدات لكرة السلة، حملته للدفاع عن لقبه بالفوز على فريق القادسية بنتيجة 60-20 في أولى مباريات دور الثمانية لمنافسات كرة السلة للسيدات في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي. كما فاز فريق الاتحاد على النصر بنتيجة 48-36، فيما تخطى الهلال نظيره الأهلى بنتيجة 49-42وبهذه النتيجة، يلتقي غداً فريقا جدة يونايتد مع الاتحاد الساعة 10 صباحاً، فيما يتواجه الهلال مع نادي العاصمة الساعة 12 ظهراً

– مواجهات قوية في نصف نهائي سلة الرجال

تنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات الدور نصف النهائي لكرة السلة (الرجال)، في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، حيث يفتتح الأهلي والهلال المباريات عند الساعة 4 عصراً، تليها المباراة الثانية التي ستجمع النصر وأُحد الساعة 6 مساءً.

– النصر يستحوذ على ذهب مبارزة الشباب

حسم لاعبو نادي النصر جميع ميداليات سلاح الشيش (فئة الشباب)، حيث حصد سعود الرشيد الميدالية الذهبية، فيما نال عبدالعزيز نايف المقيرن الفضية، وحصل فارس الأومير وعبدالعزيز حاتم التويجري على البرونزية.

وفي منافسات سلاح الأبيه (فئة الشباب) أحرز حسن عابد لاعب النهضة الميدالية الذهبية، وحصد الفضية أحمد هزازي لاعب الهلال، فيما حصل على البرونزية يوسف البنعلي لاعب الهلال وصالح سلطان السديس لاعب النصر.

وفي منافسات سلاح السابر للسيدات (فئة الشباب)، أحرزت تلين القضماني لاعبة نادي الشباب الميدالية الذهبية، وحصلت زميلتها في الفريق ظلال أحمدو على الفضية، ونال البرونزية لولوه البقمي لاعبة عكاز والين خالد العامودي لاعبة الشباب

– هتان تحصد ذهبية الملاكمة التايلاندية

حسمت هتان السيف ذهبية وزن 57 كجم، في منافسات الملاكمة التايلاندية (للسيدات) التي اختتمت بجامعة الملك سعود، بعد أن توج عبدالرحمـن العليـق الأمين العام الأسبق للجنة الأولمبية السعودية، الفائزين في المنافسة، وريـان الأحمـد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية. وحصدت غادة الشهري الميدالية الفضية فيما حصلت دانة الغصين وريما الفردوس على البرونزية.

– تتويج أبطال الملاكمة التايلندية للرجال

خطف أحمد رسلي ذهبية وزن 57 كجم، في منافسات الملاكمة التايلاندية (رجال) التي اختتمت بجامعة الملك سعود، ونال خالد الدواليبي الميدالية الفضية، وأحرز البراء العمودي وعبدالله محمد الميدالية البرونزية. كما خطف عثمان السعداوي ذهبية وزن 63.5 كجم، تلاه بالفضية عبدالله القحطاني وحصل على البرونزية مجتبي الزاكي وميهتاب خان. وفي وزن 75 كجم، حصد سفيان مرزاق الميدالية الذهبية، ونال عبدالرحمن باجبع الميدالية الفضية، وحصل علي الناجي وعامر العنزي على الميدالية البرونزية.

– الرياض يحرز ذهبية الصالات للرجال

انتزع فريق الرياض، الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم للصالات (للرجال) التي اختتمت اليوم الاثنين في نادي النصر، بعد فوزه على نظيره النصر في المباراة النهائية بنتيجة 4-3، فيما نال الاتفاق الميدالية البرونزية بعد فوزه على القادسية بنتيجة 8-5 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتوج الفائزين إبراهيـم القاسم الأمين العـام للاتحاد السعودي لكرة القدم، ومـاجد عبدالله نجم الكرة السعودية السابق.

وتقام المباراة النهائية للسيدات بين فريقي النصر والشباب غداً الثلاثاء الساعة 5:30 عصراً، وسيسبقها لقاء تحديد المركز الثالث بين الهلال والقادسية الساعة 3 عصراً.

– أناهيد وفوزية تحافظان على ذهبيتهما

نجحت الشقيقتان أناهيد وفوزية الخيبري لاعبتا فريق الشباب للمبارزة، في انتزاع ذهبيتان في دورة الألعاب السعودية، حيث حققت اليوم فوزية ذهبية سلاح الابيه للسيدات، فيما كانت قد حققت أناهيد أمس ذهبية سلاح الشيش لفئة (الشباب) مستفيدة من إضافة 12 لعبة لفئة (الشباب) من ضمنها المبارزة.

وواصلت الشقيقتان تألقهما في الدورة بعد أن حصلتا في النسخة الماضية على ذهبيتين حققتها أناهيد في سلاح الشيش وفوزية في سلاح الابيه، ليحصد الشقيقتان مبلغ 3 مليون و100 ألف ريال خلال عام واحد.