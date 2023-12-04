ارتفاع حجوزات المعروض العقاري خلال نوفمبر 2023 بنسبة 100%

الرياض : البلاد

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن ارتفاع حجوزات المعروض العقاري خلال نوفمبر 2023 بنسبة كبيرة تصل إلى 100% مقارنة بنوفمبر من عام 2022، وذلك ضمن خططها وإستراتيجياتها في طرح عددٍ من المشاريع السكنية الضخمة، لتحقق الموازنة بين التزايد السكاني والنمو الحضري السريع الذي أدى إلى زيادة الطلب على السكن وبين زيادة المعروض العقاري لتلبية هذا الاحتياج وفق نهجٍ عمراني مستدام

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن مجمل الحجوزات في نوفمبر 2022 بلغت 5931 حجزًا، فيما وصلت الحجوزات في الشهر نوفمبر الحالي من عام 2023 إلى 12503 حجوزات، كما تمّ بيع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تبدأ من 250 ألف ريال مقارنة بأسعار العام الماضي الذي بلغ أقل عقد فيها بـقيمة 321 ألف ريال للوحدة السكنية.

وأفادت “الوطنية للإسكان” أن هذا الارتفاع المتسارع في الحجوزات جاء نتيجة طرح عددٍ من المشاريع السكنية في مختلف المناطق، وتلبية لاحتياج جميع المدن بما فيها ذات الكثافة السكانية العالية، ومن أبرزها، تدشين ضاحية الفرسان بالرياض لتوفر أكبر معروض عقاري بمستوى عالي من الجودة والرفاهية، وتدشين ضاحية سدايم في محافظة جدة، والعديد من المشاريع السكنية بمواقع مميزة داخل المدن الرئيسة التي بلغ عددها 46 مشروعًا سكنيًا خلال هذا العام، لتقدم نموذجاً رائداً للتطوير العقاري في المملكة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، والتي تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحي و6 مجتمعات سكنية على مساحة أكثر من 120 مليون م2 تتسع لأكثر من مليون مواطن.

وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.