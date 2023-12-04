المحليات

أمير تبوك يؤكد على حماية المستهلك

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       4 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – تبوك

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وتكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية؛ بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم وحرص القيادة الرشيدة لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري، حيث تسلم سموه التقرير السنوي للفرع واطلع على إيجازٍ عن أعماله التي تتعلق بخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وأشاد بجهود القائمين على فرع الوزارة. من جهته أعرب المهندس سالم الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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