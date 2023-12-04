أمير تبوك يؤكد على حماية المستهلك

البلاد – تبوك

أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وتكثيف الجولات الرقابية ومراقبة الأسعار، وتحسين البيئة الاستثمارية؛ بما يحقق استدامة وتوسع منشآت الأعمال القائمة ويحفز المستثمرين والمبادرين بالأعمال، منوهاً بدعم وحرص القيادة الرشيدة لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش ورفاهيته.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري، حيث تسلم سموه التقرير السنوي للفرع واطلع على إيجازٍ عن أعماله التي تتعلق بخدمة قطاع الأعمال في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها ، وأشاد بجهود القائمين على فرع الوزارة. من جهته أعرب المهندس سالم الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات فرع التجارة بالمنطقة.