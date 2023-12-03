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2192 استثماراً جديداً

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       3 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار خلال الربع الثالث 2023م نحو 2192 ترخيصًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 136 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري ” تستر”.

ومقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بنحو 21 %؛ حيث بلغ آنذاك حوالي 1819 رخصة. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 2202 ترخيص خلال نفس الفترة، وتصدر نشاط التشييد تراخيص الاستثمار الجديدة خلال الربع الثالث 2023م، وذلك ﺑ 654 ترخيصًا، تلاه نشاط الصناعات التحويلية بـ 360 ترخيصًا.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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