2192 استثماراً جديداً

البلاد – الرياض

بلغ عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة عن وزارة الاستثمار خلال الربع الثالث 2023م نحو 2192 ترخيصًا، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 136 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري ” تستر”.

ومقارنة بالربع الثاني من عام 2023م، ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية المُصدرة بنحو 21 %؛ حيث بلغ آنذاك حوالي 1819 رخصة. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية المصدرة نحو 2202 ترخيص خلال نفس الفترة، وتصدر نشاط التشييد تراخيص الاستثمار الجديدة خلال الربع الثالث 2023م، وذلك ﺑ 654 ترخيصًا، تلاه نشاط الصناعات التحويلية بـ 360 ترخيصًا.