(17976) مخالفاً لأنظمة الإقامة وأمن الحدود

الرياض- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة،خلال الفترة من 9 / 5 / 1445 هـ الموافق 23 / 11 / 2023 م، عن ضبط (17976) مخالفًا، منهم (10881) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4159) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2936) مخالفًا لنظام العمل ، وضبط (7) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (51267) وافداً مخالفًا، منهم (44922) رجلاً، و(6345) امرأة ، وقد تم إحالة (45054) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2070) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9343) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.