نادي “مايك تايسون” يفتح باب التسجيل لموهوبي الملاكمة

الرياض – هاني البشر
افتتح نادي الملاكم مايك تايسون في بوليفارد سيتي، باب القبول للموهوبين للتسجيل والحصول على فرصة القبول ضمن برنامج الملاكمة التدريبي المقام على أيدي أفضل الخبراء من حول العالم في مجال الملاكمة. حيث يتاح التسجيل في البرنامج لجميع الجنسيات من الأعمار من 10 سنوات حتى 20 سنة.
ويدعم البرنامج التدريبي في النادي الموهوبين بتقديم دروس ملاكمة احترافية خلال فترة التدريب، ويشمل القبول مكافآت مالية تصرف شهريًا لدعم المتدربين. كما يسبق قبول المتدربين اختبارات تقيس أدائهم ومن ثم يُؤهل المقبولون في النادي للمرحلة التالية.
ويمكن للموهوبين وممن تنطبق عليهم شروط البرنامج التقدم لاختبارات القبول في نادي مايك تايسون للملاكمة عن طريق تقديم بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني.